Corriere dello Sport: “Pisa, corsa a tre per la panchina. Le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

E’ una corsa a tre per la panchina del Pisa dopo l’addio ad Alberto Aquilani. Oltre a Filippo Inzaghi, infatti, i dirigenti nerazzurri hanno sondato il terreno per Massimo Donati, tecnico emergente che dopo aver vinto la serie D con il Legnago ha portato la squadra veneta al sesto posto dell’ultimo campionato di C.

Il nome nuovo è quello di William Viali, ancora sotto contratto con il Cosenza che ha guidato a una tranquilla salvezza senza però centrare l’obiettivo dei playoff che la società calabrese a un certo punto riteneva raggiungibile. Dopo l’addio del d.s. Gemmi passato all’Empoli, ci potrebbe essere l’addio anche dell’allenatore che è stato sondato dai Corrado. Inzaghi, in vacanza a Formentera e che martedì 18 convolerà a nozze, attende la risposta finale del Pisa. Per quanto riguarda il direttore sportivo, il rapporto con Stefano Stefanelli destinato alla Juventus verrà interrotto con la rescissione consensuale martedì prossimo 11 giugno.

COSENZA – Nel Cosenza è iniziato il dopo Gemmi finito in serie A all’Empoli. Sarà quasi certamente Peppe Ursino, una vita nel Crotone, ad assumere la carica di coordinatore dell’area tecnica. Per quanto riguarda il direttore sportivo, si sta facendo avanti la figura di Gennaro Del Vecchio, già responsabile del settore giovanile del Lecce dal 2018 al 2023. Nella passata stagione è stato il vice di Sean Sogliano nel Verona. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità.