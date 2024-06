Corriere dello Sport: “Karius sbarca in Italia. Empoli-Cagliari c’è Nicola in palio, tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Fase di attesa per il Cagliari. Dopo i contatti delle scorse ore, il club sardo ha deciso di aspettare l’esito dell’incontro tra Davide Nicola e l’Empoli previsto per la prossima settimana, per capire se potrà affondare il colpo per l’attuale allenatore dei toscani. Come raccontato, infatti, Nicola resta al momento la prima scelta dei sardi, nonostante il vincolo del contratto di un altro anno scattato con la salvezza del club di Fabrizio Corsi. Di fatto, l’apertura del condottiero ex Salernitana ad un possibile trasferimento in rossoblù ha autorizzato il Cagliari a coltivare delle speranze in vista del meeting dei prossimi giorni. Un summit, ricordiamolo, con il presidente Corsi e il nuovo ds Gemmi in cui si parlerà dei programmi della società (convinta di poter proseguire con Nicola), ma anche delle richieste e del contratto del tecnico. Nicola si aspetta maggiore centralità nelle strategie del club e che in virtù dei risultati raggiunti e della valorizzazione di alcuni giocatori il suo accordo possa essere migliorato anche economicamente.

Un altro nome molto apprezzato dai rossoblù resta quello di Luca Gotti, ma il Lecce si sente assolutamente garantito dal rinnovo automatico tra le parti scattato a salvezza acquisita. Anche in questo caso, comunque, dopo aver parlato con il presidente, Pantaleo Corvino vedrà il suo allenatore per un confronto sulle strategie future. Sullo sfondo c’è invece Francesco Calzona, ma il fatto che il ct della Slovacchia possa liberarsi solo dopo gli Europei lo rende inevitabilmente meno appetibile. Sullo sfondo c’è Andrea Sottil, defilato.

COLPO GIALLOROSSO. Intanto il Lecce è vicinissimo al secondo colpo a zero dopo il centrocampista francese Balthazar Pierret: si tratta di Tete Morente, esterno d’attacco dell’Elche che è cresciuto con Theo e Lucas Hernandez nella squadra B dell’Atletico Madrid. L’operazione è ai dettagli: sul tavolo un contratto triennale. Da Lecce a Torino, dove i granata preparano i documenti per annunciare Paolo Vanoli. Il tecnico nato a Varese ha salutato il Venezia ed ha già definito il suo staff per questa nuova avventura. Per la sua successione, il preferito del ds Filippo Antonelli resta Vincenzo Vivarini del Catanzaro con cui c’è stato più di un incontro. Nei giorni scorsi erano stati sondati anche Roberto D’Aversa e Eusebio Di Francesco, libero dopo l’esperienza a Frosinone. Quest’ultimo ha avuto anche una chiacchierata con l’Udinese, che ieri ha comunicato a Fabio Cannavaro la decisione di non proseguire insieme il rapporto. Un addio quasi annunciato: nonostante la salvezza ottenuta dal tecnico campano all’ultima giornata, i friulani si erano mossi infatti anche per altri profili.

«Tengo a precisare che da parte mia ci sarebbe stato il desiderio di continuare questa avventura in Friuli – il post dell’ex difensore su Instagram- Auguro alla società, ai giocatori ed agli splendidi tifosi dell’Udinese i migliori successi». In lizza anche due stranieri tra cui Johan Walem, che ha giocato proprio con i friulani. Attese novità pure per il ruolo di direttore sportivo: c’è Gokhan Inler in lista. Il Como resta in contatto con Loris Karius per il ruolo di secondo portiere.