Attraverso un comunicato ufficiale, il Nola ha reso noto che il dott. Enrico De Falco sarà il nuovo direttore generale del club. Ecco il comunicato:

“S.S. Nola 1925 comunica che il dott. Enrico De Falco è il nuovo direttore generale.Il Dottore Commercialista è già al lavoro. “Sono onorato di ricoprire questo prestigioso incarico nella squadra della mia città. Al presidente Alfonso De Lucia, al vice presidente Felice Siciliano, e a tutta la dirigenza, a cui sono legato da un rapporto di profonda amicizia, non potevo certamente dire di no. Giorno dopo giorno cercherò di ripagare nel migliore dei modi la fiducia che è stata posta nei miei confronti. La squadra del Nola in questa stagione militerà per il terzo anno di fila nel Campionato Nazionale di serie D e per questo motivo bisogna riconoscere i tanti sacrifici economici e organizzativi che questo sodalizio ha messo in campo nel corso del tempo”.Il nuovo direttore generale è già calato nella nuova dimensione operativa. “Nel corso di questi giorni ho avuto diverse riunioni con il direttore sportivo Luigi Pavarese, persona molto stimata. E’ sicuramente un grande onore potermi interfacciarmi quotidianamente con lui per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati per la nostra squadra. Da qualche ora ho conosciuto anche il mister Luigi Pezzella. Un tecnico giovane, ma molto ambizioso e già sicuro delle scelte che dovrà fare. Sono sicuro che si stanno già creando presupposti benauguranti per una stagione positiva”.Il dott. Enrico De Falco non è nuovo all’ambiente sportivo nolano. Oltre ad essere tifoso della squadra della città, ha sempre lavorato nel settore. Per quindici anni, inoltre, è stato il capitano della formazione cittadina militante nei Campionati Regionali e Nazionali di Pallavolo. Ora una nuova esperienza”.