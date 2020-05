Si separano le strade di Francesco Montervino e del Nola. L’ormai ex direttore sportivo ha salutato il club bianconero: «Un anno fa ho accettato con orgoglio questa nuova sfida. Ringrazio la società per l’opportunità e vado via con un bagaglio professionale accresciuto. Sul campo è stata poi un’annata bellissima, con un 8° posto finale su cui in pochi avrebbero scommesso, in particolare per la giovane età della rosa che abbiamo allestito. Nola si è dimostrata una piazza ideale per i giovani calciatori che vogliono farsi strada nel calcio. E dal canto mio, la porterò sempre nel cuore».