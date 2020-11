Colpo per il centrocampo del Nola.

“Gennaro Ruggiero è un acquisto di lusso per questa categoria. Cresciuto nelle giovanili del Palermo e del Torino, vanta già 10 presenze in Serie B con il Livorno nella scorsa stagione ed ha esordito in Serie A con il Palermo. Classe 2000, centrale, è un innesto di valore per il centrocampo bianconero”.