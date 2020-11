Attraverso una nota, la Viterbese ha annunciato l’esito degli ultimi tamponi effettuati.

Ci sono altri sei positivi:





“La U.S. Viterbese 1908 comunica che l’ultima sessione di test molecolari (tamponi) effettuati ha riscontrato sei ulteriori positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Clinicamente guarito, invece, un elemento del gruppo. Le sedici persone che al momento risultano positive si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico e in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali”.