«Sto seguendo il Palermo anche in serie D. Io seguo tutto. Forse sono un ambasciatore non ufficiale del Palermo. Io seguo il Palermo perché c’è un affetto molto grande. Spesso mi sento con il magazziniere. Io ho sempre seguito il Palermo. Non è una piazza come tutte le altre. Mi ha dato tantissimo. Io e la mia famiglia siamo molto legati a Palermo. Difficile che uno si dimentica di Palermo. La seguo perché sono stato adottato da questa città e la porto nel cuore». Queste le parole rilasciate da Antonio Nocerino, ex calciatore del Palermo, ai microfoni si “Diretta Stadio”.