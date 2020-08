Preoccupazione in Francia per la ripresa del campionati di Ligue 1, il Nizza ha 2 calciatori positivi, il Monaco 1, e anche il Marsiglia ha dei positivi, l’inizio del torneo è a forte rischio. Patrick Vieira, allenatore del Nizza, ha voluto commentare la situazione, di seguito le sue parole in conferenza stampa: «Abbiamo deciso di isolare questi due giocatori. Sono in contatto con il medico del club. Saranno nuovamente testati e monitorati. Effettueremo nuovi test entro domani, quando tutti saranno testati di nuovo».

Vieira ha continuato dicendo: «Sono preoccupato per come si svolgerà la partita e anche per il resto perché non sappiamo dove stiamo andando. Aspetteremo i risultati per vedere quali passi fare. Il contesto è particolare ma tutti i club hanno lo stesso problema e dobbiamo adattarci. Al club tutte le misure sono state prese ma abbiamo la responsabilità di stare attenti nella nostra vita fuori, soprattutto perché la nostra regione è particolarmente colpita da questo virus».