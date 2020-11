Un altro positivo al Coronavirus trovato domenica sera per strada dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi.

Secondo quanto riporta “La Sicilia.it”, il ventenne niscemese, che ha l’obbligo di permanere presso la propria abitazione, poiché positivo al Coronavirus, è stato trovato dai poliziotti in un luogo di ritrovo di giovani.





Il trasgressore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Gela per inosservanza dell’ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva.