Nikolaou: «Contro il Cittadella abbiamo costruito tantissimo. Dobbiamo imparare a sfruttare meglio le occasioni che creiamo»

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” propone un’intervista a Dimitrios Nikolaou, difensore del Palermo, che analizza il cammino della squadra nel campionato. Nikolaou riflette sul rendimento altalenante dei rosanero, capaci di esprimersi al meglio in diversi primi tempi – come a Modena, con la Reggiana e contro il Cittadella – ma con un calo evidente nella seconda frazione di gioco. Il difensore greco respinge l’idea di una crisi di fiducia, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e concentrarsi sui dettagli, convinto che solo così arriveranno i risultati sperati.

Bene nei primi 45 minuti a Modena, con la Reggiana e contro il Cittadella, e in parte nella ripresa a Mantova. Poi, però, arriva il calo. Perché la squadra dura solo un tempo? «Sono d’accordo solo per quanto riguarda Modena; nelle altre partite, non credo che siamo durati solo un tempo. Con la Reggiana abbiamo tenuto per tutti i 90 minuti e abbiamo sofferto solo a causa di un nostro errore, a Mantova eravamo costantemente nella loro metà campo e abbiamo creato molto più dell’avversario; anche contro il Cittadella abbiamo costruito tantissimo. Dobbiamo imparare a sfruttare meglio le occasioni che creiamo».

C’è il timore che la squadra entri in una crisi di fiducia? «No, anzi, bisogna restare positivi ed equilibrati, mantenendo tutto il buono che facciamo e migliorando nei dettagli. Solo così arrivano le vittorie».