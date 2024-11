Nikolaou: «Bisogna pensare partita dopo partita. Ora ci sarà il Frosinone, dobbiamo andare a vincere»

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” riporta un’intervista a Dimitrios Nikolaou esprimendosi sul campionato.

Già quattro sconfitte in dodici partite; rendimento casalingo negativo, con soli cinque punti in cinque partite e appena tre gol fatti; una squadra che non è mai decollata fino in fondo. Sul momento difficile del Palermo ci mette la faccia Dimitrios Nikolaou, il difensore greco, tra i migliori nella partita contro il Cittadella, in questa intervista esclusiva.

Nikolaou, ogni volta che c’è da accelerare, la squadra si smarrisce. Vi siete dati una spiegazione? «Domenica abbiamo dominato la partita e creato tantissime occasioni, ma non è arrivato il gol, e abbiamo perso sulla loro unica opportunità. Cerchiamo in ogni gara di mettere in pratica il lavoro dell’allenamento, ma ci sono giornate storte. La nostra forza deve essere insistere su quello che stiamo facendo, migliorare gli aspetti negativi e mantenere l’idea di poter vincere contro ogni avversario.»

Ma le prime squadre scappano e sono molto distanti: il Palermo ha otto punti di ritardo dalla terza e undici dalla prima. «Bisogna pensare partita dopo partita. Ora ci sarà il Frosinone, dobbiamo andare a vincere. Siamo a novembre, il campionato finisce a fine maggio; c’è ancora tempo per raggiungere il nostro obiettivo, quello indicato dalla società (fare meglio del sesto posto dello scorso anno, ndr).»