Nikolaou: «Quanto successo l’anno scorso non pesa nello spogliatoio»

Nell’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport,” Dimitrios Nikolaou, difensore del Palermo, parla apertamente delle difficoltà incontrate dalla squadra in questo campionato, respingendo l’idea che il gruppo soffra per il peso delle aspettative o per i problemi della scorsa stagione. Arrivato solo da pochi mesi per rafforzare la difesa, Nikolaou sottolinea come il “Barbera” rappresenti una forza e non un motivo di timore per la squadra, esaltando il supporto del pubblico che continua a riempire lo stadio con oltre 20.000 tifosi. Consapevole delle preoccupazioni dei supporter per i risultati casalinghi deludenti, Nikolaou promette impegno e fiducia, convinto che la squadra saprà regalare presto le gioie tanto attese, a partire dalla prossima sfida a Frosinone.

Il Palermo sembra portarsi dietro, dallo scorso anno, problemi psicologici o comunque soffrire il peso delle aspettative. Lei, che è arrivato solo da pochi mesi per rafforzare la difesa, che impressione si è fatto? «Quanto successo l’anno scorso non pesa nello spogliatoio. La mia sensazione è diversa. È vero che abbiamo perso in casa, ma tutti sappiamo che il nostro stadio è stato e sarà sempre una forza che ci spinge; impossibile pensare che giocare al Barbera ci provochi timore, semmai è il contrario».

Però i tifosi quest’anno, in casa, hanno potuto festeggiare davvero poco e sono preoccupati. «Il pubblico qui fa fino in fondo la sua parte, vengono sempre in più di 20.000 al Barbera. È normale che siano preoccupati quando non arrivano i risultati, ma siamo noi che dobbiamo mantenere la calma e fare di tutto per renderli felici. I risultati presto arriveranno. Anche a Frosinone si va solo per batterli. Questa situazione ci rende ancora più uniti».