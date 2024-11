Nikolaou: «Il campionato è lungo, dobbiamo crederci: i risultati arriveranno con volontà e dedizione»

Nell’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” Dimitrios Nikolaou, difensore del Palermo, racconta la sua esperienza e la determinazione della squadra nell’affrontare le sfide del campionato. Nikolaou, che ha già vissuto la vittoria della Serie B a Empoli con Dionisi come tecnico, sottolinea l’importanza dell’equilibrio e della costanza nel lavoro quotidiano, convinto che siano questi i fattori chiave per raggiungere i risultati. In vista della delicata trasferta contro il Frosinone, fanalino di coda ma in ripresa, Nikolaou sprona i compagni a mantenere alta la concentrazione e a capitalizzare le occasioni create in campo.

Nel 2021 a Empoli lei ha vinto la Serie B con Dionisi come tecnico. Quale fu allora la chiave decisiva? «L’equilibrio, la capacità di continuare a lavorare sodo e migliorarci ogni giorno senza dare troppa importanza ai risultati, positivi o negativi. Il campionato è lungo, dobbiamo crederci: i risultati arriveranno con volontà e dedizione».

L’anticipo di venerdì sera è delicatissimo: il Frosinone è ultimo ma in ripresa e cerca la prima vittoria in casa. «È una squadra forte, che non è partita bene ma che vorrà riscattarsi. Noi dovremo mettere in campo la massima concentrazione e prepararci al meglio. Il Palermo scende in campo solo per vincere. Dobbiamo sfruttare meglio il gioco che creiamo».