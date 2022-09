Come si legge su “LaCasadiC” dopo il periodo in prova al Foggia, Oliver Kragl torna a giocare in Austria nella sua vecchia squadra, il Ried. Il club austriaco ha spinto da giorni per chiudere il prima possibile e nella giornata del 2 settembre ha ufficializzato l’acquisto. Quindi dopo 7 stagioni in Italia il centrocampista lascia il campionato italiano per tornare nel club dove conta ben 93 presenze, 13 gol e 23 assist.

Nelle ultime ore per l’ex Frosinone ci aveva provato anche il Piacenza, ma l’offerta è stata ritenuta troppo bassa. Quindi il calciatore ex Avellino e Foggia ha deciso di lasciare il campionato italiano per ritornare nel suo vecchio club. Il Ried lo riaccoglie dopo ben 7 anni, da quella squadra in cui i laziali lo notarono e lo portarono in Italia, in Serie A.