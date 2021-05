L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Duncan Niederauer, presidente del Venezia:

«Tuffo nell’acqua? Si, era abbastanza fredda e ho fatto l’errore di buttarmi con i miei vestiti, però Mazzocchi mi ha salvato con i suoi e si è fatto perdonare per l’espulsione. Noi ragioniamo così, quando qualcuno è in difficoltà sa che ha sempre qualcuno che lo può salvare. E’ stata una notte fantastica, sognata per tutta la stagione, contro ogni previsione. Sapevamo che non eravamo da ultimi posti come pronosticato all’inizio, ma abbiamo lavorato sodo e raccolto quello che meritavamo».





«Altri investitori Usa in Italia? Devono trovare una città da amare, come io e mia moglie amiamo Venezia. E bisogna avere un approccio particolare con i giocatori, considerandoli come membri di una famiglia, non come dipendenti. Per me sono come figli e portiamo avanti questa filosofia lavorando tutti insieme per lo stesso obiettivo. E’ emblematico quello che è successo proprio con Mazzocchi: non so se questo è il modo migliore per gestire un club, ma io ci credo».