«Siamo agli sgoccioli. L’accesso di Tacopina da parte nostra sarà ben accetto, ma non per noi nello specifico, bensì per il bene della squadra, dei tifosi e della città. Questioni di attimi ormai, attimi metaforicamente, insomma a stretto giro. Ero convinto prima di poter continuare e sono convinto anche ora di poter continuare, l’accesso di Tacopina per tutti è un valore aggiunto, il nostro obiettivo non è essere padroni del Calcio Catania. Abbiamo salvato la matricola, adesso si presenta un’opportunità importante per la società, perchè non concretizzarla». Queste le parole di Gaetano Nicolosi, maggior azionista Sigi, rilasciate ai microfoni di ” Catanista.eu”, in merito all’ingresso di Tacopina nel Catania.

Nicolosi ha continuato dicendo: «Il rammarico c’è, ma non c’è stata neanche la risposta della città. Si parlava prima della card, non ci sono stati gli imprenditori, non ci sono stati i tifosi, poteva essere esosa giustamente per qualcuno, ma qualcuno poteva permettersela alla grande, diciamo le cose per come stanno. Qualcuno di noi rimarrà comunque a bordo del progetto».