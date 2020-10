Il Monza non sta attraversando un bel periodo di forma, la squadra biancorossa non riesce a vincere in Serie B.

Secondo quanto riporta “Calcioweb.eu” visto le ultime prestazioni potrebbe essere messo in discussione il futuro di Brocchi sulla panchina del club brianzolo.





In caso di ulteriore passo falso, Galliani starebbe pensando già al sostituto, in pole position l’ex rosa Walter Zenga.