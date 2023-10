Il doppio ex di Sampdoria e Palermo Enrico Nicolini ha parlato a “Telenord” rilasciando le sefuenti parole:

«Quello di martedì sarà veramente un grande problema perché non puoi andare là a prendere una goleada ma non puoi nemmeno rischiare Facundo e Ghilardi che sono gli unici che hai a disposizione per sabato contro il Palermo. Stiamo scherzando col fuoco. Siamo andati avanti con tre difensori centrali, ora ne abbiamo solo 2. Siamo a 5 punti dalla salvezza ed ogni domenica si dilata un pochino. Mentalità? Le squadre cominciano ad avere un po’ meno paura. Dobbiamo ragionare con la testa di una squadra che si deve salvare, di corto muso. Dobbiamo toglierci dalla testa che siamo la Sampdoria, regina della Serie B. Lo siamo, ma non lo siamo sul rettangolo di gioco. Palermo? Brunori, centravanti principe di questa squadra non ha giocato, ha fatto gol su rigore. Probabilmente non stava bene. Si è fatto male un ragazzo molto promettente, Vasic, preso dal Padova. Non penso che giocherà. Ho visto un brutto Palermo. Due partite in casa, due volte di fila è andato sotto. Pronti via è andato sotto con il Lecco. Sinceramente mi aspettavo una reazione però molta confusione. Non bene».