Nesta presenta Ascoli-Reggiana: «Dobbiamo vincere questo scontro diretto»

Domenica alle 16:15 la Reggiana giocherà in casa dell’Ascoli. Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa per presentare questo scontro diretto valevole per la lotta salvezza. Di seguito le sue parole riportate da Picenotime.it:

«Domenica ci aspetta una gara tosta, perché l’Ascoli sta bene ed è una squadra scorbutica che spesso ti obbliga a fare una partita sporca, di ribattute. E non c’è solo Mendes che gli può fare gol, ma hanno tanti giocatori importanti e un allenatore molto esperto. Dobbiamo assolutamente cercare di vincere perché è uno scontro diretto e vogliamo cambiare rotta. Siamo reduci da un periodo tutto sommato buono ma durante il quale non abbiamo raccolto abbastanza».