Valente presenta Sudtirol-Lecco: «Sarà una partita durissima»

Federico Valente, tecnico del Sudtirol, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di campionato contro il Lecco. Di seguito le sue parole rilasciate su Trivenetogoal.it:

«Sarà una partita durissima ma abbiamo lavorato al meglio per farci trovare pronti; dovremo avere pazienza e colpire al momento giusto. Indisponibili? Rover, Vinetot e Pecorino. L’undici iniziale? Valuterò tutto durante la rifinitura. Rammarico per la partita d’andata? Per il risultato sicuramente: a Lecco avevamo perso ma la prestazione c’era stata. Quota salvezza? Credo che 43 punti sia il minimo. El Kaouakibi? Può fare sia il braccetto che il quinto. Odogwu dal 1′? Non partirà dall’inizio. Raphael è un giocatore importante per noi e l’ha dimostrato anche la scorsa settimana. Lui e Pecorino in avanti? Hanno le caratteristiche giuste per giocare insieme. Tait? Si è allenato bene, ha subito solo una piccola botta, sarà a disposizione».