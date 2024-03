Cosenza-Catanzaro, Noto: «Giocheremo per vincere il derby»

Nella 28esima giornata di Serie B andrà in scena il derby calabrese tra Cosenza e Catanzaro. Il presidente della squadra giallorossa, Floriano Noto, ha parlato ai microfoni di LaCNews24.it rilasciando le seguenti parole:

«L’adrenalina è già bella alta, già dopo il Bari è cominciata a salire. Credo sarà una bella giornata di sport per la nostra regione. Pareggio? No, no io voglio vincere, andiamo lì per vincere. È molto importante per noi avere Iemmello come riferimento attivo in squadra. Oltre ad essere un ottimo calciatore Pietro serve specialmente nei momenti topici in cui sprigiona la “cazzimma” giusta per scuotere i suoi compagni. Come avrei vissuto la domenica del derby se non fossi stato il presidente? Sarei a vederla questa partita e pure allo stadio, perché davanti alla Tv si soffre di più».