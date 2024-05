Nessun gol in Modena-Como, Roberts: «Davanti c’è la settimana più importante dell’anno»

Osian Roberts, tecnico del Como, ai microfoni di Sky parla così dopo il pari contro il Modena. Il tecnico si è soffermato sul pari che rimanda la promozione in Serie A della sua squadra. Tra una settimana i lariani dovranno vincere per assicurarsi la promozione.

«C’è un po’ di delusione, siamo venuti qui per fare risultato ma non siamo riusciti a vincere, peccato. Abbiamo avuto tante partite in pochi giorni e tutto questo contesto ha reso la gara di oggi più difficile, ma abbiamo una gara importante davanti, andiamo a Como a prenderci la promozione. Prossima sfida? Sarà una opportunità enorme giocare in casa per andare in Serie A, la città non sta nella pelle e i giocatori la stessa cosa, dobbiamo prepararci bene ma sappiamo che sarà molto difficile, ovviamente per noi sarà la settimana più importante dell’anno».