Catanzaro sconfitto dalla Ternana, Breda: «Oggi grande partita»

Il tecnico della Ternana Roberto Breda si è espresso ai microfoni di Sky al termine del successo ottenuto oggi contro il Catanzaro. Il tecnico ha fatto complimenti a tutta la squadra per il successo ottenuto, soffermandosi anche sulle difficoltà fin qui avute.

«Nell’ultimo periodo siamo stati nelle montagne russe e questi alti e bassi emotivi chiaramente li paghi. Però oggi chiaramente abbiamo fatto una grande partita, abbiamo spinto e creato tanto, ad un certo punto avevo paura che si rimettesse tutto in discussione negli ultimi minuti, come spesso facciamo, invece oggi bene tutti. Prossima sfida? Sono quelle partite che noi abbiamo fatto meno bene in passato, la Feralpi ha sempre fatto un grande calcio, è retrocessa ma meritava molto di più. Ci siamo creati una opportunità importante e dobbiamo portarcela a casa».