I calciatori di sei club (Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma e Sassuolo) sono in isolamento fiduciario per via della positività al Covid-19 di alcuni elementi del gruppo squadra e risponderanno alla convocazione in Nazionale da parte del ct Mancini, in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti.

na possibilità di ritardo nella risposta consona alla convocazione (per gli Azzurri la mezzanotte di oggi) che lo stesso Club Italia aveva preventivato ponendo con un asterisco molti calciatori convocati da Roberto Mancini.





Dei 41 convocati, saranno solo 25 quelli che potranno rispondere nei termini stabiliti dal CT e ben 16 quelli che dovranno rimanere presso il proprio domicilio.

Al momento, infatti, per i calciatori c’è l’autorizzazione a svolgere lo spostamento casa-lavoro-casa, che non prevede la risposta alle convocazioni della Nazionale.