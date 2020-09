Buone notizie per l’Italia di Roberto Mancini che ha scalato un posto nel Ranking Fifa. Decisiva per gli azzurri la vittoria contro l’Olanda in Nations League, di seguito la classifica dei primi 15 posti:

1) Belgio 1773 punti,

2) Francia 1744 punti,

3) Brasile 1712 punti,

4) Inghilterra 1664 punti,

5) Portogallo 1653 punti (+2)

6) Uruguay 1645 punti (-1)

7) Spagna 1642 punti (+1)

8) Croazia 1628 punti (-2)

9) Argentina 1623 punti,

10) Colombia 1622 punti,

11) Messico 1621 punti,

12) Italia 1612 punti (+1),

13) Paesi Bassi 1603 punti (+1),

14) Germania 1602 punti (+1),

15) Svizzera 1600 punti (-3).