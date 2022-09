Sono finite le gare di Nations League giocate oggi. Sfida a tinte rosanero quella tra Romania e Bosnia Herzigovina che ha visto affrontarsi le selezioni degli unici due rosanero impegnati nella competizione, Nedelcearu e Saric. Il difensore è sceso in campo soltanto all’84’, giocando poco più di sei minuti; mentre invece, il mediano ha giocato per 71’ minuti fino a quando non ha lasciato il posto a Dzeko. La Romania, dunque, ha battuto la Bosnia per 4-1 con i gol di Man, Ratiu e doppietta dell’ex rosanero Puscas.

Ecco nel dettaglio tutti i risultati:

Inghilterra-Germania 3-3

Ungheria-Italia 0-2

Montenegro-Finlandia 0-2

Romania-Bosnia 4-1

Gibilterra-Georgia 1-2

Macedonia del Nord – Bulgaria 0-1

San Marino-Estonia 0-4