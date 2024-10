Nardini: «Contro il Palermo gara complicata per il Modena. I rosa hanno nomi importanti e sono una squadra vera»

Intervistato da “Parlandodisport.it” l’ex giocatore del Modena Riccardo Nardini si è espresso sui canarini e sul prossimo avversario, il Palermo.

Ecco le sue parole:

«L’inizio di campionato del Modena, al di là degli infortuni, lo giudico abbastanza positivo: si può sicuramente fare meglio, ma la sosta è arrivata al momento giusto per poter recuperare alcuni degli effettivi che mister Bisoli non ha attualmente a disposizione. Credo che i canarini possano fare un ottimo campionato. Come contro il Sudtirol, il gol subito nel finale è stato la dimostrazione che le partite non finiscono mai e, soprattutto in Serie B, sono sempre molto imprevedibili. Sarebbe stata una gran vittoria, però probabilmente prima della partita molti avrebbero firmato per portare a casa un punto in trasferta. Per come poi è andata la partita c’è rammarico, ma bisogna cogliere gli aspetti positivi: nonostante l’assenze, il Modena se l’è giocata alla grande in un campo difficile come quello di Catanzaro e questo è di buon auspicio per il futuro”.

PROSSIMO AVVERSARIO – «In Serie B ci sono tante ottime squadre e il campionato è sempre molto difficile. Tante formazioni hanno grandi ambizioni e il Palermo è tra queste: sarà una partita sicuramente complicata perché i rosanero hanno nomi importanti e sono una squadra vera, ci sarà da lottare come in tutte le gare. Il Palermo è forse un po’ indietro in classifica rispetto agli obiettivi, ma come altre squadre, tra cui Sampdoria e Bari, ha la possibilità di risalire. Per migliorare basta arrivare una posizione davanti rispetto all’anno scorso. Credo, però, che il Modena abbia costruito una squadra per puntare ad arrivare ai playoff, anche se il primo obiettivo resta sempre la salvezza».