Napoli-Palermo, Dionisi: «Non siamo una squadra di Serie A che gioca in B»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

Questo Palermo ha la capacità di dominare le partite?

«Non siamo uno schiacciasassi. Non lo saremo finché non acquisiremo una mentalità che deriva da ciò che accresciamo interiormente. A volte le squadre acquisiscono mentalità facendo risultati. Possiamo crescere, abbiamo la qualità. Mentalmente possiamo sicuramente raggiungere un livello che oggi non abbiamo ancora. Siamo un club di Serie B in un campionato difficile, ma non siamo una squadra di Serie A che gioca in B. Siamo una squadra di B, composta da giocatori importanti per la categoria. Poi, dobbiamo diventare una squadra con mentalità, perché per giocare a Palermo serve questo. Abbiamo margine per crescere. Ovvio che le altre squadre non ci aspetteranno. Fa la differenza riuscire a spostare l’inerzia della partita dalla propria parte».