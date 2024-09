Napoli-Palermo, Dionisi: «Non ho mai visto un campionato decidersi in una sola partita»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

Numeri bassi in attacco, c’è un’alternativa?

«Sinceramente mi preoccuperei se la squadra non fosse performante. È ovvio che ci sono partite in cui si è meno efficaci. Se mi chiede del sistema di gioco, ho già risposto. Parlando di occupazione degli spazi, ad esempio Segre è stato poco disponibile. Jacopo è libero di esprimersi, ma non sempre si riesce a essere abbastanza performanti. Bisogna considerare tutti i numeri. Dobbiamo migliorare la differenza reti, perché questo ci permetterà di essere più performanti. Preoccupazioni non ce ne sono, ho piena fiducia nel reparto offensivo».

C’è una mole di produzione di gioco che sta crescendo, perché si tira poco?

«Ad oggi siamo stati meno performanti. Sei partite sono poche per tirare una linea definitiva. Non ci può bastare essere performanti senza essere concreti. Ci sono giocatori che hanno il gol nel sangue e altri meno. Questo dipende anche dalla mentalità e dal non avere l’ansia, che a volte ti impedisce di esprimerti al meglio. In alcuni momenti sbagliano per questo motivo, ma non ci manca nulla. Sapevo che questa squadra avesse del potenziale. Abbiamo commesso errori tecnici anche in questo senso. Un tiro è un tiro, ed è solo una partita. Non ho mai visto un campionato decidersi in una sola partita. Dobbiamo scrollarci di dosso questa cosa».