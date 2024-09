Napoli-Palermo, Dionisi: «Sirigu è importante per questo spogliatoio, sarà della partita»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

Sirigu e Le Douaron?

«Dobbiamo parlare con gli occhi aperti e in modo lucido. Già giocare contro il Napoli è una bella vetrina, poi chissà. Non andiamo lì come vittime. Alcuni giocheranno per freschezza. Io ho sempre fatto scelte, ma con dei dubbi. Salvatore non sarà l’unico che, nella gara con il Cesena, non ha giocato e che giocherà. Non possiamo sognare, ma perché no? Salvatore è importante per questo spogliatoio, e lui sarà della partita».

Possibile attacco più leggero e terzini?

«Hai citato due giocatori che si sono alternati, non stiamo parlando di turnover. Lund contro il Cesena non era disponibile e faremo delle valutazioni. Serve freschezza e volontà, dando spazio a chi ne desidera di più. Ci sono altri giocatori che avranno più spazio. Penserò a una gara che ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Il pensiero va sempre al fatto che giochiamo contro il Napoli, e le partite possono essere lunghe».