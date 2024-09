Napoli-Palermo, Dionisi: «Ci giocheremo le nostre carte»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

Napoli più forte, c’è il rischio che possa essere solo una distrazione?

«Secondo te, che differenza c’è tra Palermo e Napoli!? Io dico che è una gara proibitiva perché difficile, ma non impossibile. Se non saremo coraggiosi, non saremo performanti. Ci saranno dei momenti in cui loro dovranno respirare, e noi dovremo essere bravi a prenderci il campo. Dobbiamo fare meglio di quanto fatto contro il Cesena. Se ripetiamo quella partita, sarà impossibile. Ci giocheremo le nostre carte, non andiamo lì per fare una scampagnata, ma per provarci. Abbiamo battuto il Parma e ora giocheremo contro il Napoli, che è una squadra di Serie A di altissimo livello, ma ce la giocheremo».

Punto debole del Napoli?

«Quando allenavo il Sassuolo, abbiamo preso 6 gol contro di loro. Chi è stato lì ha fatto il peggio possibile, ma noi abbiamo le nostre qualità. Jeremy è più forte di quello che avete visto, chiederò il suo contributo e ha le qualità per mettere in difficoltà i difensori avversari. Stradair è un altro che sta scalando le gerarchie, è giovane e ha qualità importanti. Non possiamo permetterci di sottovalutare l’impegno».