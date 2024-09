Napoli-Palermo, Dionisi: «Dobbiamo essere una squadra con mentalità, per giocare qui serve questo»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Ecco le sue parole:

Questo Palermo ha la capacità di dominare le partite? «Non siamo uno schiacciasassi. Non lo saremo fin quando avremo una mentalità data da ciò che accresci dentro. Delle volte le squadre acquisiscono mentalità facendo risultati. Possiamo crescere, noi abbiamo la qualità. Mentalmente possiamo sicuramente arrivare a quel livello che oggi non siamo. Siamo un club di B in un campionato difficile. Ma non siamo una squadra di A che gioca in B. Siamo una squadra di B, composta di giocatori importanti per la categoria. Poi dobbiamo essere una squadra con mentalità, per giocare a Palermo serve questo. Abbiamo margine per crescere. Ovvio che le altre non aspettano noi. Fa differenza spostare l’inerzia della partita dal proprio lato».