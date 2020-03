Un bimbo di due mesi positivo al Coronavirus è in osservazione presso il Secondo Policlinico di Napoli. Secondo quanto riporta “Fanpage.it”, è il secondo caso a Napoli di un neonato risultato positivo al Covid-19. Pochi giorni fa, infatti, un altro bimbo di 6 mesi era risultato positivo al virus a Napoli. Entrambi i bambini sono attualmente in osservazione presso l’U.O.C. Malattie Infettive Pediatriche del Policlinico Federico II di Napoli, guidato dal professor Alfredo Guarino. I due bambini, a quanto appreso da fonti del Policlinico, al momento starebbero bene e non presenterebbero sintomi, ma sarebbero solo risultati positivi al test