Le strade di Kalidou Koulibaly e il Napoli potrebbero separarsi a fine stagione, il difensore partenopeo ha tante offerte dalla Premier potrebbe decidere di lasciare la città campana. Secondo quanto riporta il “Daily Express” sarebbero interessate al centrale, Liverpool e Manchester City, quest’ultimi sarebbero pronti a un grande investimento. Anche se il Napoli per ora spara alto, infatti De Laurentiis chiede almeno 100 milioni di euro per far partire il giocatore.