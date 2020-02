Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, secondo quanto riportato dal quotidiano francese “Le Parisien”, pare abbia acquistato un’abitazione a Parigi da circa 4 milioni di euro. L’acquisto della casa, inevitabilmente, ha aperto le porte al suo addio al Napoli con il conseguente approdo al PSG. In attesa di novità, in estate si scatenerà senza dubbio un’asta per il giocatore, per cui il patron del Napoli dovrà saper resistere.