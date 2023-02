C’è molto fermento in Procura Federale con il procuratore Chinè che ha aperto un ulteriore inchiesta sempre con la Juventus in sottofondo, ma con protagonista Luciano Moggi. L’ex dirigente della Vecchia Signora ha presenziato alcune settimane fa alla partita fra le squadre Primavera di Napoli e Juventus a Cercola, padroni di casa gli azzurri, data 14 gennaio. (CLICCA QUI per saperne di più).

Ad esprimersi sulla vicenda è stato proprio Luciano Moggi ai microfoni di “LaPresse”:

“Non sanno neppure cosa significa radiazione. Vuol dire non far parte dei ruoli della federazione. Come mi sento? Sono cose che lasciano il tempo che trovano, non mi colgono di sorpresa e non mi danno fastidio. Con me hanno trovato uno che si sa difendere. Più che radiarmi cosa possono fare, fucilarmi? Io sono radiato, non so che sviluppi possano esserci”.