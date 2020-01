Nelle scorse ore il Napoli ha pubblicato un tweet dove comunicava le attuali condizioni del difensore Luperto: “Sebastiano Luperto è a casa con l’influenza”. Tweet particolare, non a caso utenti e tifosi napoletani si sono scatenati prendendolo in giro. Anche il Pescara, non nuovo a commenti del genere via social, è intervenuto a proposito con il seguente tweet: “C’è l’influenza in giro. Poi con questo tempo non si capisce più nulla”.