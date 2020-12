Il gesto delle corna a poco più di un’ora dall’inizio del derby tra Juve e Torino. Il messaggio del Napoli, con una foto pubblicata su Twitter e rilanciata anche da De Laurentiis, secondo i tifosi è chiaro: un incitamento alla squadra granata e al possibile sgambetto all’undici di Pirlo. Tantissimi i commenti, innumerevoli le reazioni sotto al post.

Dai tifosi azzurri a quelli bianconeri, c’è chi mostra la bandiera del Toro e chi dice chiaramente: “È un modo per dire forza Torino”.





Qualcuno minimizza (“Potrei sapere che c’è di male? Io lo trovo molto divertente”) e altri invece lo vedono soltanto come un gesto scaramantico in vista del ricorso depositato da pochi giorni per la sconfitta a tavolino contro la Juve e il punto di penalizzazione in classifica.