Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Twitter”, il Napoli ha reso noto che Elseid Hysaj è risultato positivo al Coronavirus.

Ecco il messaggio del Napoli: “In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj.

Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania”. In basso il tweet in questione.