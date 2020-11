«Dipende se c’è la giusta intelligenza. Tra autostima, o consapevolezza, e presunzione c’è poca distanza, ma si tratta di due mondi completamente diversi. Non eravamo tra le favorite, e il campionato quest’anno è ancora più difficile dello scorso, visto che è salito il Palermo, c’è il Catania che ha cambiato società e allestito una squadra forte.

Ci sono campi difficili, insidie ogni centimetro anche dal punto di vista dei terreni. Non eravamo favoriti e tuttora non lo siamo, sono contento di questo. In un campionato i momenti di difficoltà capitano, ed è talmente tanto lunga che preferiamo continuare a pensare una partita alla volta». Queste le parole di Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana, rilasciate ai microfoni di “TMW Radio” in merito al campionato di Serie C.