Attraverso un post su Facebook Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità, che comprende anche il Quartiere Sanità di Napoli ha scritto che: “Un gruppo di persone a Pasquetta è entrato nella scuola e nel nido Ammaturo al Rione Amicizia vandalizzandolo. Hanno portato fuori nel giardino tavoli e sedie, acceso una brace e festeggiato così il lunedì in albis. Non ho parole per voi, siete il male di questa città. Il premio “Deficienti 2020, anno del Corona Virus“.