Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia il Trapani avrebbe richiamato alla base i quattro giocatori che attualmente si trovano all’estero per trascorrere la quarantena. Gli atleti in questione sono Jonathan Biabiany, Stefan Strandberg, Shay Ben David e Nikola Jakimovski. I calciatori dovrebbero effettuare un periodo di isolamento domiciliare di quattordici giorni, come previsto dalle normative nazionali e regionali per evitare l’eventuale contagio del Coronavirus.