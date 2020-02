Vigilia di partitqa particolare per Diego Demme, centrocampista del Napoli, il giocatore è arrivato a Genova per il match contro la Sampdoria non insieme alla squadra partenopea, ma da solo. Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport” questo perchè il giocatore italo tedesco è influenzato e per limitare il rischio di contagio è stata adottata questa scelta.