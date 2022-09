Le dichiarazioni di Antonio Cassano hanno fatto discutere. In particolar modo quelle in cui l’ex talento di Bari Vecchia ha parlato del Napoli che vinse lo scudetto nel 1987 definendolo una squadra composta da Maradona e altri “scappati di casa”. L’obiettivo chiaramente era elogiare Diego per il traguardo raggiunto, ma chi ha giocato in quel Napoli certamente non l’ha presa benissimo.

Arriva la risposta di una bandiera, ovvero Giuseppe Bruscolotti, che per sedici anni ha vestito la maglia azzurra. Ecco la sua replica, dura, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

«Le parole di Cassano non mi toccano, è uno che dice puttanate ogni giorno. Se noi siamo scappati di casa, lui è scappato dal manicomio. Questo essere ne ha combinate di tutti i colori ovunque ha giocato, ricordatevi cosa fece con Capello. Poi vorrebbe parlare di noi? Ma su, non vale nemmeno la pena rispondere a uno del genere anche perché si commenta veramente da solo».