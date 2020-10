Arrivano buone notizie in casa del Napoli. La Asl di Caserta ha dato l’ok alla squadra partenopea per terminare l’isolamento fiduciario, dopo che l’ultimo tampone è risultato negativo. A dare la notizia è stato lo stesso Napoli attraverso il proprio profilo “Twitter”:

“La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa!”. In basso il tweet in questione.