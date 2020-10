Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter, ha reso noto di essere positivo al Coronavirus. Ecco il suo messaggio: “Ciao a tutti. Purtroppo anch’io sono risultato positivo al covid. Sono in isolamento, ho letto tanti vostri messaggi e vi ringrazio di cuore per l’affetto che mi state trasmettendo… Spero di tornare presto”. In basso il tweet in questione.