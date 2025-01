Nainggolan shock, dal Belgio: “Arrestato per traffico di stupefacenti”

La stampa belga riporta che Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, è stato arrestato questa mattina a Bruxelles con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Il giocatore è attualmente sotto interrogatorio. L’indagine, come spiegato dal procuratore Julien Moinil, si concentra sull’importazione di cocaina dal Sud America all’Europa attraverso il porto di Anversa e la sua distribuzione in Belgio. Sono state effettuate 30 perquisizioni tra Anversa e Bruxelles.

