Il Gazzettino: “L’ultimo ballo di Phojanpalo in laguna?”

Il Venezia si prepara a uno dei match più importanti della stagione, il derby contro l’Hellas Verona, con tanti interrogativi legati alla rosa e alle dinamiche di mercato, come sottolineato da Il Gazzettino di Venezia Mestre. La sfida di stasera (18:30) al Penzo vedrà contrapposte due squadre in piena lotta per la salvezza, con i lagunari penultimi a 15 punti e gli scaligeri terzultimi a 19.

Il caso Pohjanpalo

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino di Venezia Mestre, Joel Pohjanpalo è al centro dell’attenzione. Il finlandese avrebbe già accettato l’offerta del Palermo, che gli propone un contratto fino al 2029 con uno stipendio che potrebbe arrivare a 2 milioni di euro a stagione. La trattativa, però, non è ancora conclusa, con il Palermo che starebbe cercando di ridurre il pagamento della clausola rescissoria fissata a 6 milioni. Nonostante tutto, Pohjanpalo dovrebbe essere schierato titolare contro il Verona, dato che il Venezia non ha alternative valide per sostituirlo nell’immediato.

La situazione della rosa

Come evidenziato da Il Gazzettino di Venezia Mestre, il Venezia si presenta al derby con una rosa ridotta all’osso. Mancano all’appello difensori come Svoboda, Sverko, e Altare (ormai diretto alla Sampdoria), oltre ai centrocampisti Duncan e Crnigoj, entrambi indisponibili. Per la difesa, dovrebbe debuttare Fali Candé, appena arrivato dal Metz, posizionandosi tra Idzes e Haps, mentre Candela non sarà convocato in vista di una sua probabile partenza verso il Palermo, nell’ambito di uno scambio con Diakité.

A sinistra, Zerbin potrebbe partire titolare dopo una buona prova contro il Parma, anche se rimangono in lizza Ellertsson e Carboni. In attacco, il tecnico Di Francesco potrebbe affidarsi a Pohjanpalo, in coppia con Oristanio, oppure optare per una soluzione “leggera” con Yeboah.

Intrecci e precedenti

Il match richiama anche ricordi di sfide passate, come il rocambolesco derby del 5 dicembre 2021, quando il Venezia di Paolo Zanetti, dopo essere stato in vantaggio 3-0 all’intervallo, perse 4-3 contro il Verona di Igor Tudor. Come sottolineato da Il Gazzettino di Venezia Mestre, quella sconfitta segnò un punto di svolta negativo per i lagunari. Anche stavolta, entrambe le squadre cercano non solo punti, ma anche certezze psicologiche per affrontare una stagione complicata.