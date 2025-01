La Nuova Venezia: “Palermo senza freni”

Il mercato del Venezia è in grande fermento a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale, come sottolineato da La Nuova Venezia. La delicata situazione legata a Joel Pohjanpalo sta condizionando non solo il reparto offensivo, ma anche i rapporti tra il club lagunare e il Palermo, con cui sono in ballo diverse trattative.

La questione Pohjanpalo

Secondo La Nuova Venezia, il centravanti finlandese ha già dato il suo ok per il trasferimento al Palermo, dove firmerà un contratto faraonico di quattro anni e mezzo, con uno stipendio che partirà da 1,5 milioni di euro netti a stagione, fino a salire a 2 milioni in caso di promozione in Serie A. Pohjanpalo, capitano del Venezia, dovrebbe essere in campo contro il Verona, ma il suo trasferimento è previsto per il giorno successivo al derby.

Resta ancora da definire la clausola rescissoria, attualmente fissata a 6 milioni di euro, con il Palermo disposto a spingersi fino a 4,5 milioni. Inoltre, la situazione ha generato tensioni tra i due club, soprattutto per l’inserimento dei siciliani nella trattativa per Marcandalli, difensore del Genoa, inizialmente obiettivo del Venezia per sostituire Giorgio Altare, appena trasferito alla Sampdoria.

Un’altra trattativa tra Venezia e Palermo riguarda lo scambio tra Candela e Diakité, con il primo destinato ai rosanero e il secondo ai lagunari. Inoltre, il Palermo dovrebbe ufficializzare anche Mazzitelli, centrocampista del Como, che era uno degli obiettivi di Di Francesco, avendolo già allenato la scorsa stagione a Frosinone.

Sostituire Pohjanpalo

Come riportato da La Nuova Venezia, l’uscita di Pohjanpalo apre un vuoto nel reparto offensivo del Venezia, che non potrà essere colmato unicamente con l’arrivo di Eldor Shomurodov dalla Roma. Sul taccuino della dirigenza veneziana ci sono diversi nomi di rilievo, tra cui Andrea Belotti, attualmente al Como, e André Silva del Lipsia, anche se il costo elevato degli ingaggi rappresenta un ostacolo significativo. Un’altra ipotesi è Luka Jovic del Milan, che piace anche al Monza.

Nuovi arrivi

Intanto, sono attesi in laguna due nuovi rinforzi: il centrocampista spagnolo Kike Perez, classe 1997, in arrivo dal Real Valladolid, e il già citato Shomurodov per l’attacco. Tuttavia, sembra tramontata la pista che portava a Marcandalli, con il Palermo che ha superato il Venezia nella trattativa.