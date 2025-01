Gazzetta di Reggio: “Prova di maturità della Reggiana, il Palermo cade al Città del Tricolore”

L’edizione odierna de “La Gazzetta di Reggio” ha analizzato la vittoria della Reggiana sul Palermo per 2-1 al “Città del Tricolore”, segnando una vittoria che non si ripeteva da 34 anni. Questo trionfo non è stato solo un successo sportivo, ma anche un segno di qualificazione meritata, sottolineata dalla consapevolezza e dall’atteggiamento deciso mostrati in campo. Un momento chiave è stato il gol di Sersanti nella ripresa, che ha non solo rimesso i granata in vantaggio, ma ha anche infiammato la squadra di Viali, la quale ha tentato di chiudere il match con ulteriori azioni offensive da parte di Portanova e dello stesso Sersanti. Tuttavia, la partita non è stata sigillata definitivamente, segnalando un’area di miglioramento per evitare future ansie come quelle vissute nel finale.

La Reggiana ha dimostrato caratteristiche da grande squadra, combattendo su ogni pallone e dimostrando personalità, grinta e capacità tattica, in contrasto con un Palermo che ha mostrato solide capacità tecniche e fisiche. Questi ultimi elementi hanno messo in difficoltà i granata, i quali hanno risposto con ardore e cuore, ottenendo una vittoria che ha rafforzato ulteriormente l’autostima del gruppo.

Nel primo tempo, la partita è stata segnata da due momenti decisivi: il vantaggio granata siglato da Luche e la risposta di Ceci Caroni che ha equilibrato temporaneamente il confronto. Nel secondo tempo, Sersanti con un’intervento determinante ha spostato nuovamente l’ago della bilancia a favore della Reggiana, portando la squadra alla vittoria finale.